Buss for tog i sommer: – Uakseptabelt

Det sier Oda Riska, kommunikasjonsansvarlig i Go-Ahead Nordic – som trafikkerer Sørlandsbanen mellom Oslo S, Kristiansand og Stavanger, til Dagsavisen.

– Sørlandsbanen er en perfekt strekning for togferie i sommer, med utallige flotte reisemål for alle og enhver, fortsetter Riska.

Men…

– Det er dessverre noe arbeid på strekningen i år også, med buss for tog mellom Oslo og Kongsberg fra 29. juni til 29 juli. Hvis man vil på togtur til/fra Oslo – uten buss for tog i skolenes sommerferie, er det altså bare den første uka av ferien, eller august som gjelder, påpeker Riska.

– Ferie og fritidsmarked

Som Dagsavisen nylig skrev, skal Bane Nor utføre omfattende arbeider på jernbanen også denne sommeren. Som Riska er inne på, får det konsekvenser får togtrafikken.

– Noen steder er det tog for tog, mens andre steder er det buss for tog, opplyste Karoline Vårdal, fungerende kommunikasjonssjef for trafikk i Bane Nor, i den nevnte saken.

Hadde det vært opp til Go-Ahead, hadde Bane Nor gjennomført sine bygge- og vedlikeholdsarbeider på helt andre tidspunkter av året.

– Sørlandsbanen har særlig mye aktivitet i feriene, på grunn av alle de flotte destinasjonene vi har langs vår rute, sier Riska.

– Dette er et ferie- og fritidsmarked og kan på ingen måte håndteres på den samme måten som et pendlermarked, mener hun.

– De sektorpolitiske målene er at jernbanens attraktivitet skal styrkes, slik at stadig flere velger den mest miljøvennlige transportmåten framover. Da kan vi ikke legge opp til å gjøre alternativet utilgjengelig i de periodene hvor det er mest relevant for kundene.

– Vi opplever at vi blir lyttet til av Bane Nor, men at det nå må settes inn konkrete tiltak, fortsetter Riska.

– Go-Ahead har spilt inn flere tiltak til Bane Nor for å sikre tilgjengelighet til jernbanen i ferie- og fritidsmarkedet på Sørlandet. Vi har forståelse for at jernbanen både må vedlikeholdes og fornyes, men vi må evne å differensiere dette arbeidet mellom de ulike markedene.

Kunstsiloen i Kristiansand er ett av reisemålene Go-Ahead Nordic anbefaler for sine reisende. (Tor Erik Schrøder/NTB)

– Må gjøres

Karoline Vårdal i Bane Nor forstår frustrasjonen til Go-Ahead.

– Bane Nor har stor forståelse for at sommerarbeider og vedlikeholdsarbeid er krevende for Go-Ahead som trafikkerer Sørlandsbanen, som frakter mange turister på sommertid, sier Vårdal.

Samtidig finner hun behov for å komme med en presisering.

– Nå er det ikke Sørlandsbanen i seg selv som stenges fordi vi gjør arbeider i sommer, men utbyggingsprosjektet i Drammen som gjør at vi må kjøre buss for tog på deler av strekningen fra Oslo og mot Sørlandet. Sørlandsbanen er åpen for togtransport i hele sommer, sier Vårdal.

Men så sent som i fjor var Sørlandsbanen stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu i perioden 24. juni til 9. juli, går det fram av en nyhetsmelding fra Bane Nor 10. mai 2023.

– Vedlikeholdsarbeidet må gjøres i sommerhalvåret, og ikke på vinteren på grunn av værforhold, forklarer Vårdal.

– Det er generelt stort behov for drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesarbeid på jernbanen, og vi må bruke perioder der det er færre som reiser til å gjøre oppgraderinger.

– Naturligvis fornuftig

Både Vy og SJ Norge har et annet syn på Bane Nors arbeider på jernbanen i sommermånedene, enn Go-Ahead.

– Vedlikehold av jernbanen er kjempeviktig, og selv om det selvfølgelig er leit at kundene våre må ta buss for tog i en periode, heier vi på den jobben Bane Nor gjør, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy.

– Og det er naturligvis fornuftig å legge dette til tidspunkter hvor færrest mulig reisende blir truffet av det, fortsetter hun.

– Arbeid om sommeren er delvis uunngåelig på en del av våre strekninger, sier informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

– For eksempel er det vanskelig å jobbe på Nordlandsbanen på andre tider av året.

Nordlandsbanen går mellom Trondheim og Bodø, i til dels værharde områder om vinteren – som over Saltfjellet, der banen krysser Polarsirkelen.

Samtidig er det slik at SJ slipper billig fra Bane Nors stengning av jernbanelinjer denne sommeren.

– Vi berøres ikke av planlagte arbeider i spesielt stor utstrekning på våre strekninger i sommer, sammenlignet med Vy og Go-Ahead, sier Lyng.

– Vi har et sommerbrudd på Nordlandsbanen fra 5. august til 18. september, hvor enkelte tog blir erstattet med buss mellom Mosjøen og Bodø, men dette berører ikke dag- og nattogene Trondheim-Bodø-Trondheim, kun togene mellom Bodø-Mo i Rana og Mosjøen-Bodø. Dette er også utenfor fellesferien, påpeker Lyng.

– Vi har også et helgebrudd på Rørosbanen 8. og 9. juni, men heller ikke det er et typisk sommerbrudd, tilføyer hun.

Go-Ahead mener at også strendene på Jæren er verdt et besøk. (Solveig Vikene /NTB)

Ser en god økning

Heller ikke Vy ser mørkt på sommeren i lys av Bane Nors planer.

– Det er absolutt mulig å gjennomføre en togferie i sommer med Vy, sier Kaja Rynning Moen i Vy.

– Også uten å måtte ty til buss for tog?

– Det ikke alle strekninger som stenges, og det er heller ikke alle strekninger som er stengt hele sommeren, så det vil være mulig å reise med oss uten buss for tog, svarer Moen.

– Hvordan er interessen for å reise på togferie i Norge?

– Vi ser en god økning når det gjelder utenlandske turister sammenlignet med i fjor. Dette gjelder særlig for reiser med Bergensbanen og Vossebanen. Vi ser også at Halden-Göteborg øker i popularitet, svarer Moen.

SJ Norge kan fortelle om en lignende utvikling.

– Etter gjenåpningen (i mai) av Randklev bru (som ble tatt av flom under ekstremværet Hans i fjor sommer, journ. anmrk.) har vi sett en overraskende rask økning i bestillingstakten på billetter for sommeren, sier informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge, om Dovrebanen.

Også for Go-Ahead peker pilene rett vei.

– Vi merker stor pågang fra internasjonale billettsalgkanaler som Omio og FjordTours, som bruker Go-Ahead i sin rundtur «Lysefjorden in a Nutshell», sier Oda Riska i Go-Ahead.

– Fordelene med tog

Hva kan så være forklaringen på at togselskapene merker økt pågang fra folk som vil reise med tog i sommerferien, til tross for ulempene Bane Nors bygge- og vedlikeholdsarbeider kan medføre?

– Vi tror at mange ser fordelene ved å reise med tog av ulike grunner, sier Kaja Rynning Moen i Vy.

– Noen av dem kan være at du slipper å parkere i byer, noe som kan være vanskelig og ikke minst dyrt, i tillegg til at det er mer miljøvennlig å reise med toget. Kostnaden for ekstra bagasje på fly er dyrere enn bagasje på tog. Så lenge kofferten er under 30 kilo, får den bli med uansett – uten ekstra kostnad.

– Og kanskje noe av det som tiltrekker turister mest – kosen og at turen starter i det sekundet du setter deg på toget. Du kan slappe av, nyte utsikten, lese bok eller sove.

Med Sørtoget til Go-Ahead er også Kystpilegrimsleia innen rekkevidde. (Carina Johansen/NTB)

– Masse lek og moro

Avslapping og soving kan det vel bli mindre av hvis man må bytte fra tog til buss i løpet av turen. Hva er det så togturister kan gå glipp av, hvis de lar seg avskrekke fra å reise med Go-Ahead av den grunn?

– I tillegg til at Stavanger, Kristiansand og Oslo så klart er verdt et besøk, er det mange andre aktiviteter og steder langs skinnene, sier Oda Riska i Go-Ahead.

– Jærstrendene i Ogna og Brusand kan by på masse lek og moro, surfing og lange gåturer i et flott landskap. I Egersund kan man overnatte i et fyrtårn, spise god sjømat, ta turen ut til Magma Geopark eller gå deler av Kystpilegrimsleia.

– Ønsker man er skikkelig skinnetur så kan man ta Setesdalsbanen for å oppleve et gammelt lokomotiv, eller bruke dresinsykkel mellom Flekkefjord og Sira, fortsetter Riska.

– Det er også mulig å ta med egen sykkel på Arendalsbanen (som er 37 kilometer lang, journ. anmrk.), og sykle den ene veien. Sykkelplass må bestilles på Sørlandsbanen, men er gratis på Arendalsbanen.

– I Kristiansand har nå Kunstsiloen åpnet, og den passer for både voksne og barn.

– I Telemark finner man selvfølgelig Sommerland i Bø, med buss som korresponderer fra togstasjonen til badelandet. I tillegg finnes en rekke spennende overnattingssteder, inkludert glamping med alpakkaturer.

Bergensbanen kjører «omtrent som normalt» i sommer, ifølge Vy. Bildet viser området ved Myrdal stasjon på Bergensbanen. (Marianne Løvland/NTB)

– Fantastiske steder

Dagsavisen har også spurt Vy og SJ Norge om hvilke fine reisemål som kan nås ved å reise med dem.

– Bergensbanen er en klassiker, og kjører omtrent som normalt i sommer, sier Kaja Rynning Moen i Vy.

– Den kan du kombinere med en natt eller to på Finse, eventuelt en tur med Flåmsbanen og overnatting i Flåm. Det er en omkjøring over Roa, for å slippe bruddet (i framføringen av togene, på grunn av Bane Nors arbeider, journ. anmrk.) i Drammen. Det betyr at reisende fra Asker, Sandvika og Drammen får buss for tog til Hønefoss. Men til og fra Oslo S kan du reise som normalt.

Moen peker også på muligheten for en tog tur til Sverige.

– Til Göteborg har vi nå rundt sju avganger til og fra hver dag, og togturen er relativt kort. Göteborg er en by med mange muligheter, enten det er en tur med familie eller med venner.

– Det er en rekke fantastiske steder man kan nå med våre tog. På sj.no finner man masse inspirasjon på alle strekningene, opplyser Hilde Lyng.

– Vi er stolte av at vi i SJ Norge kjører noen av de lengste og mest fantastiske togstrekningene i Norge – enten man er opptatt av fjell og dal eller hav og vann.

– En av de mest besøkte sidene på sj.no er nettopp sidene med reiseinspirasjon, tilføyer Lyng.

Flere mulige reisemål

Her er noen flere av Vys forslag til steder på Østlandet som kan besøkes med tog i sommer.

NB! Hvis du reiser fra andre stasjoner enn Oslo S kan det tenkes at det blir buss for tog på deler av strekningen, påpeker Vy.

Nordmarka: Gjøvikbanen til Movatn, Hakadal, Harestua eller Grua.

Vafler på Kikutstua? Bading i en av innsjøene? Overnatting i hengekøye eller telt i marka? Mange reisende nordfra velger også å ta toget til Kjelsås, hvor Teknisk Museum er, for så å gå Akerselva ned til Oslo Sentrum, ifølge Vy.

Kyststien mellom Drammen og Holmestrand: Tog fra Oslo til Drammen eller Holmestrand.

Utforsk Kyststien med vakre kystlandskap, sandstrender og muligheter for å samle skjell og lete etter småkryp i fjæra. Perfekt for piknik og eventyr langs sjøen, mener Vy.

Horten: Tog fra Oslo til Skoppum, deretter buss til Horten.

Spennende historiske bygninger ved strendene i Kystkulturparken. I Horten finner man også Preus Fotomuseum, med gamle kameraer, fotografier og informasjon om hvordan bilder ble tatt før i tiden.

Moss by og kyst: Tog fra Oslo til Moss.

Utforsk Moss sitt historiske sentrum, besøk Moss by- og industrimuseum, nyt strandlivet på Sjøbadet eller Refsnesstranda.

Fredriksten Festning: Tog fra Oslo til Halden.

Utforsk de gamle murene og nyt en piknik med fantastisk utsikt.

Larvik: Tog fra Oslo til Larvik.

Bøkeskogen er Norges eldste offentlige friområde og har flotte turstier og perfekte piknikområder. I innsjøen Farrisvannet kan man bade eller fiske.

Middelalderparken i Hamar: Tog fra Oslo til Hamar.

Utforsk ruinene og de historiske områdene i Middelalderparken.

Kyststien i Sandefjord: Tog fra Oslo til Sandefjord.

Gå langs Kyststien i Sandefjord og oppdag vakre utsikter og små strender.

Kilde: Vy

