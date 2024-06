Prisveksten fortsetter å avta: – Gode nyheter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3 prosent fra mai 2023 til mai 2024. Det er 0,6 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten i april, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Prisveksten faller for femte måned på rad. Siden desember i fjor har tolvmånedersveksten i KPI gått fra 4,8 prosent til 3,0 prosent i mai. Den siste måneden er det spesielt strømprisene som trekker prisveksten ned, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det som bidro til å trekke den samlede prisveksten ned i mai, var prisutviklingen på strøm, matvarer og biler. Strømprisene var 23,9 prosent lavere i mai i år sammenlignet med samme måneden i fjor.

– Det er sammensatte årsaker til at strømprisene faller så markant i mai. Vi er i en god innenlandsk ressurssituasjon etter at fyllingsgraden i norske vannmagasin doblet seg gjennom mai måned. I tillegg er Europas gasslagre velfylte etter en mild vinter og økt import av flytende naturgass, sier Kristiansen.

Lavere prisvekst på matvarer

Samtidig økte matvareprisene 1,1 prosent fra april til mai, en høy månedsendring til mai måned å være, men likevel en moderat oppgang sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi sammenligner nå med en tid på fjoråret da matprisene steg uvanlig raskt. Dette bidrar til at tolvmånedersveksten for matvarer faller ganske kraftig fra april til mai, sier Kristiansen.

Tolvmånedersveksten på mat og alkoholfri drikke var 6,8 prosent i april og gikk ned til 5,4 prosent i mai. Bilprisene falt 2,1 prosent fra april, noe som ifølge SSB kan skyldes et svært lavt nybilsalg.

– Det er den største månedlige prisnedgangen vi har sett på biler siden 90-tallet, sier Kristiansen.

– Gode nyheter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er glad for at prisveksten fortsetter å falle.

– Dette er gode nyheter for folk og deres hverdagsøkonomi. Vi er på vei mot lysere tider for folks økonomi. Alt peker mot at folk nå får reallønnsvekst i 2024, sier han.

– Dette er i tråd med regjeringens mål om at folk igjen skal oppleve en bedre økonomisk hverdag, sier Vedum videre.

Hovedorganisasjonen Virke ser prisutviklingen i sammenheng med at kostnadsveksten bakover i verdikjeden er i ferd med å avta etter noen svært turbulente år med energikrise og krig i Europa.

– Kampen om kundene i det norske dagligvaremarkedet er knallhard. Med sterk priskonkurranse er det utfordrende med høye kostnader knyttet til innkjøp, energi, transport og valuta. Det er derfor gledelig for samtlige at vi er på vei mot en mer normal prisutvikling, sier bransjedirektør Bendik Solum Whist i Virke.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen