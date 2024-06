KrF-leder Olaug Bollestad er sykmeldt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nestleder Dag Inge Ulstein fungerer som partileder, og Hadle Bjuland møter som Bollestads vara i Stortinget i denne perioden.

Bollestad var også sykmeldt noen uker i fjor sommer etter at mannen hennes fikk hjerneblødning. Da sa hun at hun hadde behov for å samle krefter etter å ha tatt vare på sin syke mann.

Olaug Bollestad har vært partileder i KrF siden november 2021.

