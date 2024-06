Ingen pågrepet etter barneran på Smestad i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De tre ble ranet av tre eldre gutter, og gjerningspersonene var fortsatt på frifot ved 5.30-tiden mandag. Ranet skjedde i Monolitveien, ikke så langt fra T-banen, opplyser politiet til NTB. Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 21.

– Selve ranet skjedde umiddelbart før, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Gode spor

Han sa søndag kveld at politiet hadde gode spor i etterforskningen.

– De mistenkte er midt i tenårene og er trolig to til fire år eldre enn de fornærmede, sier han.

Politiet lette etter de tre gjerningspersonene i området uten resultat. Både politihelikopteret og hundepatruljer var i sving søndag kveld. Søk etter mobilsignaler har ikke ført fram.

Politiet sier dette om signalement: Den ene av de tre guttene politiet leter etter beskrives som en afrikaner med svarte klær. Andremann andre var mørkhåret, noe lysere i huden. og hadde på seg en grå joggedress. Tredjemann var lyshudet og hadde jeans.

Ransbølge

Operasjonslederen sier at det ikke er mulig å si om ranet søndag har sammenheng med tidligere og lignende hendelser i Oslo.

De siste dagene har det vært mange ungdomsran i Oslo. Tidligere denne uken ble en 16-åring varetektsfengslet, siktet for tolv ran. En 13-åring skal også ha vært innblandet i mange av ranene.

– Siden 21. mai er det nå registrert 12 ranssaker med totalt 24 fornærmede. Vi utelukker ikke at tallene kan stige, sa Jane Bechmann Dahl, leder for felles enhet for forebygging hos politiet i Oslo, til NTB torsdag ettermiddag.

