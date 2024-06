DFDS selger danskebåten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er med tungt hjerte at vi har funnet et nytt hjem for Oslo-ruten ettersom den har vært en del av DFDS siden stiftelsen i 1866, skriver DFDS i en pressemelding.

Det er selskapet Gotlandsbolaget, som er kjøper. De får med seg 800 ansatte, to skip, havneavtaler og -terminaler.

E24 meldte om kjøpet først.

Det er ruten mellom Oslo og Frederikshavn og København som selges, opplyser rederiet i en pressemelding.

– Vi ser stort potensial i dette kjøpet. Ruten fungerer i dag, og sammen med våre nye kollegaer kommer vi både til å kunne sikre kontinuitet og utvikle produktet, sier Håkan Johansson i Gotlandsbolaget i en pressemelding.

Danskebåten frakter hvert år hele 700.000 passasjerer mellom Danmark og Norge.

