Mann dømt til fengsel for grovt bedrageri av kvinne (94)

Mannen er også dømt for sju mindre nettbedragerier, opplyser Økokrim i en pressemelding. Ifølge dommen tok den nå 63 år gamle Østfold-mannen kontakt med kvinnen i 2018, skriver E24.

Dette gjorde han fordi han hadde lest i VG at kvinnen var blitt utsatt for et bedrageri på 17 millioner kroner fra en tidligere nabo. Pengene hadde blitt overført til en helerimistenkt nordmann i USA.

Mannen fikk i oppdrag å dra til USA for å hjelpe kvinnen med å få tilbake pengene, men i stedet svindlet han henne for ytterligere 1,9 millioner kroner.

Retten mener mannen reiste til USA for å pleie sin interesse for gamle biler. Turene tok han på fornærmedes regning. Reisene gikk blant annet til kjøp og import av biler, hvorav to gamle amerikanske biler som mannen tok meg hjem til Norge, skriver Økokrim.

I tillegg til fengselsdommen må mannen betale 1,95 millioner kroner til statskassen. 63-åringen har hele veien nektet straffskyld og anket en dom på ett år og elleve måneder i tingretten.

Hans forsvarer, advokat Hans Henrik Pettersen, sier til E24 at de vurderer å anke dommen fra lagmannsretten.