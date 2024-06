Kongen forfremmer forfatter Jon Fosse til Storkors av St. Olavs Orden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Kongehuset i en pressemelding fredag.

– Kongen har forfremmet forfatter Jon Fosse, Oslo til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende forfatterskap. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Det norske Samlagets lokaler i Oslo, torsdag 20. juni, opplyser Kongehuset.

Forfatteren og dramatikeren Fosse ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i november 2005, for sitt litterære virke, først og fremst for teaterstykkene hans som ble spilt over hele verden.

