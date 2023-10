Fosse-feberen rir Norge: – Verken vi eller bokhandlene vet hvordan eller når dette vil slutte

– For en drøm!, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget til Dagsavisen, etter at det ble klart at årets nobelpris i litteratur tildeles Jon Fosse.

– Hva betyr det for forlaget at en av deres forfattere vinner Nobelprisen, ut over økte inntekter?

– Det betyr enormt mye. Fosses litteratur har blitt så godt formidlet av redaktører, forlag, og kritikere over hele landet i mange år. Det vi ser nå, er at hele Norge vil lese Fosse, sier Kolmannskog.

De siste dagene har det dukket opp vitsetegninger med ungdommer som leser Fosse på trikken, og folk instagrammer at de leser Fosse i trusa, ifølge forlagssjefen.

– Det er så vilt. Det er en ekstremt stor leselyst som blir utløst i bred skala. Det er det vi ser.

Fosse-feber

Kolmannskog sier at folk prater om Fosse på trikken, og konverserer rundt hvilke bøker de har lest av ham, eller om de har lest noen i det hele tatt. Fosse har blitt en snakkis.

Resultatet av at alle vil lese Fosse, har ført til en at forlaget har måttet trykke opp flere ekstra opplag av både gamle og nyere bøker – blant annet omtalt i VG.

– De som har lest Fosse, vil lese mer, ha eldre titler. Og mange andre har gått og tenkt «hva er det med han, nå må jeg endelig lese ham». Jeg kaller det for en Fosse-feber.

Årets nobelpris i litteratur tildeles Jon Fosse. (Jessica Gow/AP)

Noen konkrete tall på hvor stor økningen i salgstall er, foreligger ikke ennå.

– Men på få dager har det gått ut 15.000 bøker fra forlaget. Vi trykker opp i store mengder. Det gjelder selvsagt bestselgerne «Septologien» og «Trilogien», forteller han.

Mange ettersøkte titler

Forlagssjefen sier titlene de har i opptrykk, kommer fortløpende.

– Vi trykker også nye pocketutgaver av mange av de eldre bøkene til Fosse, blant andre «Naustet», «Melancolia 1 og 2», «Morgon og kveld», og mange flere. Vi følger med hele tiden.

Situasjonen er ukjent territorium i norsk forlagsbransje.

– For oss er dette en helt ny situasjon. Vi har ikke opplevd noe lignende før. Det kommer enormt mange nye lesere til, som sagt vil hele Norge lese Fosse nå.

Hvor store de nye opplagene blir for hver tittel, varierer.

– Jeg klarer ikke å summere det i hodet, det er så mange. Noen er i 3000 og noen i 5000, også supplerer vi fort hele tiden. Verken vi eller bokhandlene vet hvordan eller når dette vil slutte.

– Det varer nok vel over julestria?

– Jeg tror dette kommer til å vare i mange år. Han er på høyden av sitt forfatterskap, og har ikke skrevet sin siste roman. Når vi sier han har skrevet sin beste, så er det den beste til nå. Han er bare 64 år og arbeider stadig med nye oversettelser, gjendiktinger og egne verk.

En pris til språket

At en norsk forfatter mottar nobelprisen i litteratur, betyr ikke bare mye for den enkelte forfatteren eller forlaget hans, ifølge Kolmannskog.

– Kan du si noe om hva det betyr for norsk litteratur at vi nå blir tildelt Nobelprisen i litteratur?

– Fosse selv har vært veldig klar på at dette også er en pris til det nynorske språket. Men det er helt klart også en markering av styrken i den norske litteraturen, mener han, og trekker fram det han kaller det norske litteratursystemet.

– Særlig Kulturrådets innkjøpsordninger, som blant annet gjør at alle skjønnlitterære bøker av en viss kvalitet blir innkjøpt til norske biblioteker, har vært viktig. Innkjøpsordningen sikrer skjønnlitterære forfattere en garantert minsteinntekt og reduserer den økonomiske risikoen for forlag som ønsker å satse langsiktig på norske forfatterskap. Fosse skrev i 40 år før dette skjedde, og hadde ikke vært der han er uten det norske litterære systemet.

– Hva tenker du i forhold til at det har tatt så lang tid å få prisen til Norge, til tross for at vi har dette litteratursystemet?

– Det er helt sikkert noen som kunne ha fått den tidligere, når det er 95 år siden sist. Men det er noe med at det er nå Jon Fosses forfatterskap er på høyden, og det norske litteratursystemet har fått virke siden 1965. Nå håper jeg uansett at hele det norske folk vil være stolte og at mange vil finne lesegleden med Jon Fosses mange fantastiske bøker. Det unner jeg oss alle sammen.

