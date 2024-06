Stor politiaksjon i Oslo etter mulig funn av ricin

Politiet dukket opp på stedet ved 19.30-tiden torsdag kveld.

Stoffet det er snakk om er ricin, opplyser vaktkommandør Rune Elstad i Oslo brann- og redningsetat til Avisa Oslo.

– Det er et meget giftig stoff som man kan lage hjemme. Det er farlig å innånde, få på huden og i øynene. Det er ikke noe hyggelig stoff, sier han.

Politiet kan ved 22-tiden ikke kommentere saken, men ved 19.30-tiden opplyste politiet at de var på stedet etter at en ambulanse oppfattet at en pasient trolig hadde et skytevåpen.

– Vi har ikke mulighet til å uttale oss om denne saken før vi får avklart hva som er de faktiske forhold, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt.

Les også: Person alvorlig skadet etter knivstikking på Torshov