Snøvær på fjellovergangene i Sør-Norge

– For deler av fjellet i Sør-Norge er det fare for is og snø på veiene. Faren er størst over ca. 1100 meter over havet. Kjør etter forholdene, bruk riktige dekk og beregn god tid, skriver meteorologene i Yr på X.

Det er sendt ut gult farevarsel for is og snø i fjellet i Sør-Norge.

Meteorologene deler også et bilde fra et av Vegvesenets kameraer på Hemsedalsfjellet, men bildene fra Vegvesenets kamera på Valdresflya ser det ut som at snøværet er enda kraftigere der og snøen har lagt et hvitt teppe utenfor asfalten.

Les også: Mai var ekstremt varm – tangerte rekord

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen