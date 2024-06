La ned grunnsteinen for det nye Vikingtidsmuseet

Vikingtidsmuseet er planlagt ferdigstilt i 2027. Blant talerne under seremonien var forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

– Nå er byggingen av Vikingtidsmuseet virkelig i gang! Vi snakker om det som skal bli verdens viktigste formidler av vikingtid. Museet vil sikre kommende generasjoner tilgang til viktig kulturhistorisk kunnskap, sa Hoel i sin tale.

Det nye museet skal bestå av to deler, det nåværende vikingskiphuset og en ny del som nå er under oppføring. Arbeidet med råbygget til den nye delen er allerede i gang.

Etter seremonien ble de oppmøtte tatt med på befaring på byggeplassen.

Det nye Vikingtidsmuseet, som skal huse vikingskipene fra Oseberg, Gokstad og Tune, har vært under planlegging siden 2015 og har en kostnadsramme på 3.770 milliarder kroner. Statsbygg, som er byggherre for prosjektet, skriver på sine nettsider at museet skal bli «Norges nye verdensattraksjon».

– Det nye anlegget blir verdens største og mest innholdsrike museum om vikingtiden. Her vil vikingskipene og resten av samlingene fra vikingtiden kunne presenteres på en sikrere og mer publikumsvennlig måte enn i dag, skriver Statsbygg.

