– Politikerne skryter av Munch og Astrup Fearnley, men tar fra kunstnerne arbeidsrommet

– Det er sløsing av offentlige midler å la det stå tomt, sier Hilde Andorsen.

Kunstnerkollektivet mener bygget kan bli et kulturfaglig kraftsentrum, om det blir satset på, og hevder at Høyre nå bryter valgløftene sine.

Andorsen er en av et tosifret antall kunstnere fra flere atelierfellesskap på Kontraskjæret, som siden 2018 har leid atelier i Myntgata 2 av Oslo kommune. Langtidskontrakten deres gikk ut i desember 2023, og siden har de måttet leve med to- og tre måneders kontrakter.

Ønsker svar fra byråden

Kollektivet har bedt om svar fra Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring, på spørsmål om en midlertidig forlengelse av leieavtalen. Så langt har de kun fått muntlig beskjed fra hennes sekretær at de kan søke Kulturetaten om atelier på et senere tidspunkt, men de etterlyser et skriftlig svar med begrunnelse. Foreløpig er de kun sikre på at nåværende leieperiode ikke blir forlenget.

Den siste korttidskontrakten deres med Oslo kommune gikk ut fredag 31. mai, og kollektivet fikk frist til tirsdag 4. juni med å være utflyttet og levere nøkkelen.

Nå står de rådville i lokalene, og vet bokstavelig talt ikke hvor de skal gjøre av seg.

Utleier Oslobygg er positive til å ha kunstnerne i bygget inntil byggeprosessen starter, og har uttalt muntlig at det kun krever politisk signal om en ny leieperiode.

Kontraskjæret Atelierfellesskap blir kastet ut av Myntgata 2. Nå vet ikke kunstnerne hvor de skal gjøre av seg. (Kari Kristensen)

Mener Høyre lovte videreføring

Ut fra hva kunstnerne erfarer, er det innvilget rammetillatelse for innvendig riving i Myntgata 2, men ifølge kunstnerne ikke søkt igangsettingstillatelse.

Dersom de ikke får en forlengelse av atelierene kommer bygget til å bli stående tomt i lang tid fremover. Oslo kommune taper også cirka 250.000 kroner årlig på å la det stå tomt, om man bare regner med summen kunstnerkollektivet på 11 personer betaler for bruke atelierene. Det er også andre kunstnere som har betalt leie i Myntgata 2, som gjør at summen mangedobler seg.

Det hører med til historien at det i 2018 ble foreslått av Arbeiderpartiet å bygge videregående skole i Myntgata 2. For et par måneder siden ble dette prosjektet utsatt.

– Jeg tror at problemet deres er at de måtte reversere vedtaket om videregående skole, og at det tar tid. Vi trodde Høyre skulle videreføre atelierene i Myntgata 2 om de kom i byråd, som gruppenestleder Mehmet Kaan Inan lovte under Oslo Open i fjor. Det har vi gjentatt for byrådet. For det er jo ikke et bedre plass for kunsten, enn denne. Det er nært kvadraturen, det er nært Nasjonalmuseet. Det blir en levende kulturby, sier Guro Berger.

– Det er som et levende utstyrt sykehus, hvor vi står utenfor som pasienter, og ikke får komme inn. Kommunen må vurdere om de skal åpne dørene, og når. Det er jo pasienter som er villige til å betale for å være her! Sier Morvik.

Han fortsetter:

– Hus som står tomme, forfaller.

Myntgata 2, Oslo (vis a vis Akershus festning). (Mimsy Moller/Dagsavisen)

– Kunstnerne er blitt neglisjert lenge

– Kunstnerne er blitt neglisjert i mange år. Det er blitt dårligere økonomi, det blir flere kunstnere, og det blir dårligere kår for de som er utdannet. Vi har mange av oss ti års utdanning, og har ingen plass å gjøre av oss, sier Berger.

– Og vi koster ingenting, vi drifter oss selv! Tvert om, tjener de godt på oss!

Kunstnerne betaler 1.160 kroner per kvadratmeter, og til sammen går altså 60.000 kroner til Oslo kommune per kvartal – altså 240.000 kroner årlig. For en kvart korridor. I tillegg kommer inntekter fra andre leietakere.

– De kunne håvet inn penger på oss, sier Berger.

– Hva er alternativet deres nå?

– Det er å flytte hjem i garasjen, sier Berger.

– Her blir det kjellerboden, sier Andorsen.

– Jeg tviler på at mange slutter som kunstnere, men det blir å tone ned kunsten. Det betyr mindre produksjon, sier Morvik.

– Oslo har ikke kulturpolitikk

– Etter at jeg flyttet inn i dette fellesskapet, har salget mitt tredoblet. Jeg har hatt bortimot 20 utstillinger etter at jeg flyttet inn i disse lokalene. Fordi det er så sentralt, og man kommer lett i kontakt med andre folk. Det genererer mye. Man får økt produksjon. Man får høyere kvalitet, fordi man utvikler seg i fellesskap med andre. Ikke minst har jeg solgt tre skulpturer på disse fem årene. Og det er en tredoblet økning i salgbarhet for min del.

– Politikerne skryter veldig av bygg som nye Munch, Nasjonalmuseet, og ikke minst Astrup Fearnley, mens de tar fra oss kunstnere arbeidsrommet, sier Morvik, og fortsetter:

– Jeg synes det er feil å si at Oslo har en dårlig kulturpolitikk. Jeg mener de ikke har kulturpolitikk i det hele tatt. Nå er det 400 årsjubileum som vi feirer for Christiania. Da bruker de altså jubileumsåret på å kaste ut alle kunstnerne.

I tillegg har flere kreative bedrifter flyttet ut, i tillegg til to kunstskoler, fordi de ikke lenger orket midlertidigheten.

– Ydmykende

– Hva er beskjeden deres til Oslo kommune?

– At når de har løfter med høyeste mål om å få atelierer til kunstnere, blir det paradoksalt at vi blir kastet på gata mens lokalene blir stående tomme, sier Berger.

– Kravet er å la oss fortsette å få jobbe her på en mye mer langsiktig basis, sier Morvik.

– Reverser avgjørelsen om å kaste oss ut, er kravet fra Berger.

Hun legger til:

– I stedet for å bruke 8 milliarder på en kjempedyr skole, og sementere hele kunstnermiljøet, så kunne de fått et kunstsentrum. Jeg ser på utkastelsen som ydmykende.

– Se på dette. Galleriene, verksted, konserter, alt er i bruk her hele døgnet av voksne og barn. Dette kunne blitt et kulturelt og kunstnerlig kraftsentrum, sier Morvik.

