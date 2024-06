Kraftigste fall på Oslo Børs siden februar – oljeprisen fortsetter nedover

Mandag gikk oljeprisen for første gang siden februar ned under 80 dollar fatet. Tirsdag fortsatte nedgangen og da Oslo Børs stengte for dagen, var prisen for et fat Nordsjøolje rundt 77,5 dollar, en nedgang på 0,68 prosent.

Oljeprisfallet knyttes til Opec-møtet i helgen, der det ble enighet om å forlenge de frivillige kuttene i oljeproduksjonen for Russland og Saudi-Arabia inn mot neste år. Noen kutt blir gradvis reversert i oktober, noe som er tidligere enn antatt.

– Oljeprisfallet er helt klart knyttet til Opec-møtet i helgen. Det var en endring i kommunikasjonen i Opec+. Selv om de tidligere ikke sa det, var de veldig tydelige på at de kuttet for å få prisene der de ville ha dem. Nå snakker de plutselig eksplisitt på at de ikke bare vil ha pris, men også volum i markedet, sier SEB-råvareanalytiker Bjarne Schieldrop til E24.

Flere av de mest toneangivende selskapene på Oslo Børs er også ned tirsdag formiddag. Av de ti mest omsatte selskapene, var det bare kursen på Telenor-aksjen som ikke gikk i rødt.

Equinor endte dagen ned 3,87 prosent, Aker BP ned 3,27 prosent og Vår Energi ned 5,24 prosent.

