Ber folk forberede seg på store flyplass-køer

Det er Oslo, Øst, Sørøst, Sørvest, Vest, Trøndelag og Finnmark politidistrikt som er påvirket av streiken, skriver politiet i en oppdatering om streikens konsekvenser tirsdag.

Der slår de fast at streiken har åpenbare konsekvenser, men det er per nå vurdert at det ikke er en konkret og umiddelbar fare for liv og helse, eller at sikkerhet og tungtveiende samfunnsmessige hensyn er truet.

De skriver videre at ved saker som berører liv og helse, eller betydelige samfunnsmessige interesser, vil det bli sendt søknad om dispensasjon for aktuelt personell.

– Streik er et legitimt virkemiddel i en arbeidslivskonflikt og vil alltid ha konsekvenser. Foruten noe redusert kapasitet innen etterforskning og etterretning vil streiken merkes ved at det blir lenger ventetid på pass- og ID-kontoret enkelte steder. Per nå er det pass- og ID-kontor i Oslo, Sørøst, Sørvest, Vest, Trøndelag og Øst politidistrikt som er berørt, sier fungerende leder for arbeidsrettsseksjonen, Daniel Billaud i Politidirektoratet.

– Det er viktig å forberede folk på at det også kan bli betydelige køer i enkelte perioder når man skal gjennom grensekontrollen på Gardermoen, Sola, Torp og Flesland. Vi oppfordrer folk som skal ut og reise til å møte opp i god tid, sier Billaud.

Les også: Sykepleierstudenter rammes av streiken