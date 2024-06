Rekordmange brukere på sentre mot incest og seksuelle overgrep

– Tallene på henvendelser og antall brukere av sentrene fortsetter å stige. Dette bekrefter hvor viktige sentrene er for utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende, sier divisjonsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir.

Ifølge statistikken var 78 prosent av brukerne som oppsøkte senteret, selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 17 prosent oppga at de var pårørende. 4 prosent oppga at de både var pårørende og selv var utsatt for overgrep.

Totalt fikk sentrene 36.500 henvendelser i 2023. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Totalt 2.979 personer var brukere av sentrene i fjor. Det er det høyeste antallet siden statistikken startet i 2009.

Tallene er hentet inn av Sentio, på vegne av Bufdir.

