Over 600 i streik ved universitetene – eksamener utsettes

Mandag går over 3300 Unio-ansatte i staten ut i streik. Over 600 av disse jobber ved universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Sørøst-Norge.

For studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) betyr streiken blant annet at elleve eksamener må utsettes. Mer enn 250 studenter blir berørt, opplyser UiS på sine nettsider.

I tillegg vil cirka 70 emner, bachelor- og masteroppgaver få utsatt sensur. Totalt vil cirka 1700–2500 kandidater bli berørt, ifølge universitetet.

Streiken ser foreløpig ut til å få størst konsekvenser på helsefagene. Her vil om lag 80 studenter få utsatt autorisasjon som sykepleiere og spesialsykepleiere.

Ved Universitetet i Stavanger vil til sammen 169 arbeidstakere være i streik fra mandag.

Flere eksamener kan bli utsatt

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er 192 ansatte i streik fra mandag. De opplyser på sine nettsider at én eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir utsatt denne uken.

– Utover dette vet vi om ytterligere sju eksamener som må utsettes senere i juni hvis streiken fortsetter, opplyser UiB.

Det er i så fall en skoleeksamen i uke 24 og seks muntlige eksamener uken etter.

De skriver videre at det foreløpig ikke ser ut til at noen skoleeksamener eller hjemmeeksamener vil bli berørt av streiken, verken for Det humanistiske fakultet eller Det psykologiske fakultet, som også er berørt av streiken.

– Du vil få beskjed

Ved Universitetet i Oslo (UiO) bes studentene om å følge med på beskjeder fra sitt fakultet. Fra mandag er 103 ansatte ved UiO i streik.

– Du vil få direkte informasjon om eksamen eller undervisningen din er berørt, opplyser universitetet.

Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at 154 ansatte er i streik fra mandag, de aller fleste på campus Vestfold.

De opplyser at de eksamen kan bli utsatt, sensur kan bli forsinket og at vitnemål kan bli forsinket.

– Hvis din eksamen blir utsatt vil du få beskjed på epost, som hovedregel senest klokken 10 dagen før. Så snart som mulig etter at streiken er avsluttet, blir det satt opp nye eksamensdatoer, skriver de videre.

