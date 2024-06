Kjærestepar dømt for å ha dopet ned og voldtatt 8 år gammel jente

Ifølge dommen fra Telemark tingrett voldtok de to mannens 8 år gamle datter ved to anledninger i fjor sommer. Det ene overgrepet skal ha skjedd etter at de dopet henne ned slik at jenta falt i søvn.

Kjæresteparet er også dømt for å ha produsert overgrepsmateriale, fordi mannen filmet overgrepene som ble begått. Mannen delte i ettertid den ene filmen av overgrepet mot datteren. Han ble også dømt for å ha vært i besittelse av store mengder overgrepsmateriale.

Ved en anledning i fjor sommer skal de også ha filmet en jevnaldrende venninne av mannens datter i skjul mens hun kledde av seg nedentil og tisset.

De to er i tillegg dømt for gjentatte overgrep mot en hund.

Da saken gikk i Telemark tingrett i mai, erkjente mannen straffskyld for samtlige poster i tiltalen, som for ham også omfattet ulovlig besittelse av skytevåpen og narkotika. Kvinnen erkjente kun skyld for overgrepet mot hunden og delvis skyld for medvirkning til produksjon av overgrepsmateriale.

I sine forklaringer sa mannen og kvinnen at forholdene skjedde mens de var ruspåvirket. Kvinnen sa at hun ikke husket noe fra forholdene hun ikke erkjente, grunnet kraftig ruspåvirkning.

Retten dømte mannen til sju års fengsel, mens kvinnen ble dømt til seks år og ni måneder. De to må i tillegg betale mannens datter 300.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

