SV-lederen fyrer løs mot Høyre og deres søsterpartier

Bergstø framhevet talen at partileder Erna Solberg (H) sitter i styret til International Democratic Union, den globale sammenslutningen av høyrepartier. Der er også partiet til Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Det republikanske partiet i USA med.

Bergstø legger særlig vekt på disse partienes rolle i krigen på Gaza og tidligere president Trumps nylige domfellelse i den såkalte hysjpenge-saken.

– I en helt ekstrem situasjon undergraver Høyres internasjonale søsterpartier til de grader internasjonal rett – og sine egne nasjonale rettssystemer, sa Bergstø.

– Høyre må ta et oppgjør med tankegodset til sine nære samarbeidspartnere. Det handler også om deres egen troverdighet, fortsatte hun.

I tillegg stiller Bergstø flere spørsmål til Solberg.

– Vil du virkelig stå i allianse med partier som viser fullstendig forakt for rettssystemer? Ha søsterpartier som svarer på krav fra internasjonale domstoler med å sette internasjonal rett under et sterkt press?

