Den norske kronen er i støtet

Aller mest har kronen styrket seg mot lavrentevalutaer, som sveitserfranc og japanske yen. En euro og en dollar noteres tirsdag morgen til 11,39 og 10,47. Det er henholdsvis ni og elleve øre lavere enn for ett døgn siden, og hele 46 og 64 øre lavere enn toppen 30. april.

Den importveide kronen er nå drøye én prosent sterkere enn Norges Banks anslag for andre kvartal, etter å ha vært tre prosent svakere enn anslått rundt månedsskiftet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i morgenrapporten tirsdag at Norges Banks renteinnsats for å holde kronen oppe, for slik å få drahjelp nedover på inflasjonen, ser ut til å bære frukter.

At Norges Bank fortsatt ikke ventes å kutte renten før i desember, ser ifølge Haugland ut til å ha vekket interessen for å kjøpe norske kroner mot svenske kroner.

