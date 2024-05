Prestasjonsangst i senga: – Det samme skjer hos kvinner, sier sexolog

I løpet av livet vil de fleste menn oppleve ereksjonssvikt, ifølge Helse Norge.

– Det er gitt for mye makt til den erigerte penis som symbol på hva den betyr, sier sexolog Siv Gamnes og betegner det stive eller slappe symbolet, alt etter som, for et samfunnsproblem.

Vi snakker ikke her om impotens eller diagnostisert ereksjonssvikt, som er relatert til livsstil eller sykdom, men om den tabubelagte og fryktede prestasjonsangsten.

– Det er ikke så veldig vanlig litt ut i et parforhold, men veldig vanlig i starten av forholdet. Da er man ofte preget av mye usikkerhet og en del er litt redde for ikke å være en god nok elsker. Dette pleier å gå seg til når mer tillit og trygghet er på plass, erfarer sexologen.

Sexolog Siv Gamnes. (Alva Thylén www.alvathylen.com)

– Det kan også oppstå situasjoner der den ene er usikker på den andre og spør seg om hen er på vei ut av forholdet. Er hen lei av meg, ikke glad i meg lenger? Da kan den seksuelle usikkerheten melde seg igjen. Det er nok mest vanlig i ung voksen alder, men kan komme i alle aldre, forteller hun.

Med en ny flamme, i det sexologen kaller «neste runde», kan en slik usikkerhet melde seg på nytt.

– Det er også vanlig. Da kan usikkerhet oppstå ved at man har med seg vaner og en trygghet i disse – på godt og vondt, men det har likevel ofte vært opplevd som trygt med forrige partner, forklarer Gamnes.

Rammer begge kjønn

Eksperten understreker at prestasjonsangst er psykisk og emosjonelt betinget.

– Det er irrasjonelt – skapt av egne tanker og forventninger. Man frykter at man ikke klarer å strekke til, stresshormonene øker og hjernen leser det som fare på ferde og utløser alarm. Én ting kroppen ikke vil gjøre da, er å legge seg ned og ha sex, poengterer Gamnes.

Mange tenker nok umiddelbart på ereksjonssvikt hos menn når prestasjonsangst er tema. Men visste du at det er like vanlig blant kvinner?

– Prestasjonsangst gjelder absolutt ikke bare menn. Mange tenker nok automatisk på menn og ereksjonssvikt, at han kommer for tidlig eller ikke kommer i det hele tatt. Men – det samme skjer hos kvinner, og kan vise seg ved at hun ikke får orgasme eller ved at hun har smerter, forteller Gamnes og utdyper:

– Fuktigheten, som kommer i skjeden når en kvinne blir opphisset, tilsvarer mannens ereksjon når det gjelder å kunne gjennomføre et samleie. Når lubrikasjonen forsvinner, eller ikke oppstår, kan det føre til friksjon under penetrering, som igjen kan gi smerter. Prestasjonsangst kan også være årsaken til at en kvinne ikke får orgasme, selv om ulike behov for stimulans naturligvis spiller en stor rolle i dette, påpeker hun.

---

Sexologens råd mot prestasjonsangst

Snakk i positive vendinger til deg selv om sexlyst og evne hvis du sliter med prestasjonsangst.

Snakk om det sammen. Det kan gi økt trygghet og tillit for begge.

Partner bør unngå å gi uttrykk for eller viser skuffelse – det gir dobbelt opp med forventninger for den som sliter.

Rykk tilbake til start og vær intime uten samleie. To kan fint ha det deilig sammen uten at penis er stiv eller skjeden våt nok.

Kilde: Siv Gamnes, sexolog

---

Det er godt kjent at flertallet av kvinner trenger stimulering av klitoris for å oppnå klimaks.

– Det er samtidig viktig å påpeke at det finnes flere måter å stimulere klitoris på. Ensidig stimulering av selve klitorishodet kan bli for voldsomt for mange kvinner, mens stimulering i området rundt klitoris, eller indirekte via skjeden, kan fungere bedre. Eller en variasjon mellom ulike måter å stimulere på, sier Gamnes.

– Ser det samme blant homofile menn

Årsakene til prestasjonsangst i senga er gjerne urealistiske forventninger og mangel på kommunikasjon – og i en del tilfeller kan for mye porno være en sterkt medvirkende faktor. Sexologen har tidligere forklart Dagsavisens lesere hvordan porno kan sabotere sexlivet.

– Jeg tenker at mye pornotitting gjør at forventningene skrus opp til et urealistisk nivå med tanke på hva man kan klare å prestere, sier Gamnes, og poengterer:

– Prestasjonsangst skyldes at man forventer å være en superelsker, som sørger for bare nytelse for begge to og at alt fungerer. Det er jo det alle ønsker. I stedet gjør stresshormonet at man ikke blir yr eller kåt, men heller nervøs. En mann kan da oppleve en plutselig ereksjonssvikt. Når det skjer for første gang, kan han fort havne i en ond spiral til neste gang.

– Hva kommer det av?

– Jeg tror spesielt mange kvinner ser erigert penis som et bevis på at hun er attraktiv nok, men en ser det samme også blant homofile menn. Egentlig kan det kalles et samfunnsproblem. Erigert penis er symbolet på at man er tent, også for mannen selv, erfarer sexologen.

Slik kan du fjerne prestasjonsangsten

Det er fare for at en misfornøyd partner bare forsterker problemet for den som sliter med prestasjonsangst.

– Partner kan forsterke stresset og mekanismene, som fører til ereksjonssvikt eller en tørr skjede, ved å vise skuffelse fordi man for eksempel ikke føler seg bra nok for den andre. Selvsagt kan man påvirke negativt ved å uttrykke skuffelse verbalt, men å vise skuffelse ikke-verbalt kan også være nok til å forsterke den negative spiralen hos partneren, forklarer Gamnes.

Sexologen har imidlertid gode råd om hva du selv kan gjøre, og hva man kan gjøre sammen, for å jage prestasjonsangsten på dør.

– Jeg vet at mange er lei av å høre dette, men det er kjempeviktig å snakke om det. Ved å sette ord på det, får partner en bedre mulighet til å føle seg tryggere på at det ikke handler om ens egen attraksjon. En dialog kan også være til hjelp for at den det gjelder lettere kommer over prestasjonsangsten, mener hun.

Gamnes peker også på hvorfor det er viktig at partner til den med prestasjonsangst ikke gir uttrykk for eller viser skuffelse.

– Da blir det dobbelt opp med forventninger for den som sliter. Partners trygghet og evne til å avdramatisere kan være veldig betydningsfull, sier Gamnes.

Intime uten samleie

Sexologen mener at det noen ganger kan være lurt eller nødvendig å rykke tilbake til start.

– Mitt råd er å senke forventningene sammen. Noen ganger kan løsningen være å starte litt på scratch, og være intime uten samleie. To kan fint ha det deilig sammen uten at penis er stiv eller skjeden våt nok, sier Gamnes, og fortsetter:

– Du kan jo bare tenke deg hvordan den måten å støtte hverandre kan ha en viktig effekt også i andre sammenhenger, og ikke minst gjelder det for prestasjonsangst. Det gir en mindre følelse av press å stå sammen om det. I sum kan dette være nok til å fjerne prestasjonsangsten, mener Gamnes, og minner om til slutt:

– Prestasjonsangst er ikke et fysisk, reelt problem, men et problem som er skapt via tankene. Da kan den også fikses via tankene. Derfor er det lurt å snakke i positive vendinger til seg selv. Vi mennesker har dessverre ofte lett for å rette fokus på det negative.

