Russisk kvinne tatt med falskt visum i Lofoten

Kvinnen hadde forfalsket et polsk oppholdskort og hadde dermed ikke lovlig opphold i noe europeisk land. Kvinnen ble bøtelagt og fraktet til Bodø i påvente av utvisningsvedtak, skriver Lofotposten.

Pågripelsen skjedde i forbindelse med at politiet kontrollerte et russisk reisefølge på Ramberg i Nordland. De reiste i regi av et estisk selskap som årlig arrangerer turer til Lofoten. To personer ble pågrepet for brudd på visumvilkårene. De vil bli bortvist fra Norge og Schengen.

– På nettsidene sine framstiller selskapet det som at folk som reiser med dem kan søke visum til et annet land i Europa, og likevel dra til Norge, sier leder Øyvind Røsnes for Nordland politidistrikts seksjon for utlendings- og grensekontroll.

Det er vanskelig for russiske statsborgere å få norsk visum. Noen kan imidlertid ha lovlig opphold i et annet Schengen-land, og dermed kunne reise til Norge som en del av Schengen-avtalen. Men å søke visum i eksempelvis Italia, eller Estland, for så å dra til Norge i stedet, er ikke lov.

Les også: Alternative sommermål: – Her får du både i pose og sekk

Les også: – Fatter’n må ha hatt et helt spesielt forhold til vår lille svarte Hillman (+)