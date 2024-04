96 år med rutevalg, innsikt og inspirasjon. Den har en lang historie, veiboka til Norges største medlemsorganisasjon, Norges Automobil-Forbund (NAF).

Siden 1928 har automobilforbundets kartbøker gitt oss oversikt over veivalg – innsikt og inspirasjon. Opplaget for sisteutgaven er imponerende 450.000. Et tall som umiddelbart kan gi enhver av oss som er ansatt i abonnementspressen stjerner i øynene, farten til en jaguar når fingrene settes i gang på tastaturet og drømmen om gjenskinn fra et RR-emblem. Men uten å stramme til håndbrekket beinhardt – her er det ikke snakk om opplagstall – men en medlemsfordel.

Kommer NAFs veibok til å overleve i kampen mot avansert navigasjonsutstyr? Som med tettpakket programvare oppdaterer seg automatisk «over the air», og til enhver tid gir deg live informasjon om kø og veiarbeid. Ja, jeg tror faktisk det. Mot alle odds.

Gamle veiskilt og NAFs veibok gir meg visse assosiasjoner. (Tomm Pentz Pedersen)

Hvorvidt over 450.000 veibøker kommer til å bli flittig brukt er umulig å forutsi. Men at mange utgaver unngår å bli brukt som ekstra støtte til et skeivt campingbord, eller glemt og «lagret» i et allerede overfylt hanskerom, det er jeg overbevist om. For veiboka er noe mer enn en kartbok. I tillegg til oversiktskart for Norge, Sverige og Danmark – er det flere hundre sider med fakta om landets kommuner og fylker, kulturminner, opplevelser og arrangementsinformasjon.

Det er akkurat på dette tidspunktet i scrollingen – unnskyld, blaingen i veiboka – at minnene fra barndommens obligatoriske ferieturer i baksetet på en Hillman Minx slår til for fullt. Sittende på klam skai og mest sannsynlig like godt sikret som den stoffbelagte plasthunden på hattehylla. Når det er sagt, den virket alltid fornøyd – og nikket jevnlig på hodet.

Fatter’n må ha hatt et helt spesielt forhold til vår lille svarte Hillman. Den overlevde lenge. Litt for lenge i forhold til min barndoms glede over nye bilmodeller som kom på markedet – kronet med plakat på gutterommet av en rød Opel Manta. I skarp kontrast til hans glede over at familiebilen, som en av få «etterlevninger» på den tiden, var konstruert for bruk av sveiv. Jada, den ble brukt. Gjerne ved motorstopp i kø, på gamle E6. I baksetet forsøkte jeg å bli mest mulig usynlig for andre bilister når det skjedde – det fungerte dårlig. Med overbevisende armbevegelser på sveiva proklamerte han gjerne: «Et uvurderlig hjelpemiddel på iskalde vinterdager, motorsveiv burde alle biler fortsatt hatt».

Sommerens campingturer med bil ble mange. Vel plassert utenfor teltet på en campingplass i Hallingdal, eller på Verdens Ende, tok far som fast prosedyre opp NAF veibok. Neste dags kjøreetappe ble planlagt i detalj. Han pugget veistrekninger, stedsnavn og veinumre. Jeg kan ikke huske at veiboka ble brukt aktivt av passasjeren i forsetet under turen. Det måtte selvfølgelig gå galt. Det ble alltid noen ekstra mil, på grunn av et dårlig minne etter gårsdagens kartlesing. Var det høyre eller venstre i dette krysset?

Det var her moderen «våknet», irritert:

«Du, Odd Pentz» – det var gjerne slik hun ordla seg til sin bedre halvdel, når tonen ble skjerpet og vektlegging av at nok er nok fikk tyngde – før hun fortsatte: «Nå må du skifte gir og kjøre i riktig retning».

Nynnende på «La oss leve for hverandre» svarte han alltid på sitt lugne vis: «Det er ingen grunn til å hisse seg opp. Å kjøre feil, betyr ingen ting. Det er verre å gå feil. I bilen sitter man jo bare på rumpa og snurrer på et ratt.»

NAFs veibok «loset» oss gjennom utallige ferieturer i vårt langstrakte land. (Tomm Pentz Pedersen)

Kommer NAF Veibok 2024 på plass i vår bil? Ja, men lite sannsynlig brukt som etappeveiviser på ferieturen – til det er også mitt korttidsminne for dårlig. Som informasjonsbase om byer, tettsteder, attraksjoner og kulturminner? Ambisjonen er i alle fall til stede, hvis ikke det er barndomsminnene som fortsatt slår ut i full blomst. Med sommerferier hvor det aldri var en sky på himmelen.

God tur. Husk at veibok er veibok. Ved «feil» bruk kan det fort bli farlig. Som for båtføreren på Glomma for noen tiår siden. Med en hånd på påhengsmotoren, og NAFs veibok i den andre, mente navigatøren at Sarpsfossen var altfor dårlig merket i boka.

