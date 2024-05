Rødts Seher Aydar tar gjenvalg – Moxnes holder tett

Det kommer fram i Klassekampen tirsdag.

– Jeg stiller meg til disposisjon for å stå på en plass som gjør at jeg kan fortsette på Stortinget, og det vil si de to på topp. Fornyelsen av Rødt har vært en stor suksess, og jeg vil gjerne bygge videre på det prosjektet, sier Aydar.

Hun har sittet på Stortinget siden 2021.

Samtidig skriver avisa at tidligere partileder Bjørnar Moxnes ikke har varslet om han ønsker fire nye år på Stortinget eller ikke. Nominasjonskomiteen må få beskjed innen 15. mai. Moxnes har sittet på Stortinget siden 2017.