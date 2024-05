Fritt Ord-prisvinner Harald Henden løftet fotojournalistikkens troverdighet i takketale

VG-fotograf Harald Henden ble i år tildelt Fritt Ords Pris for sin svært sterke innsats for ytringsfriheten. Det er første gang en stillsfotograf får utmerkelsen. Tirsdag kveld mottok han prisen i en seremoni i Operaen i Oslo.

Henden har gjennom sin tid som fotograf i VG dekket noen av verdens største og farligste konflikter de siste 30 årene. I talen sin trekker han fram hvor viktig det er at bildene som publiseres, forteller sannheten.

– Medienes viktigste kapital er troverdighet. Under krigen i Ukraina så flere store mediehus seg tvunget til å danne egne verifiseringsgrupper for å sikre at bilder og videoer faktisk viste det de hevdet å vise. Uten dette arbeidet kunne det gått virkelig galt, sier Henden.

Fritt Ords styreleder Grethe Brochmann beskriver ham som «nordmenns øyne i utsatte sammenhenger». Hun trekker fram Hendens mot i uforutsigbare og farlige situasjoner for å bli et førstehåndsvitne til det som skjer.

– I dag mottar du Fritt Ords pris for et langt og imponerende livsløp i ytringsfrihetens og formidlingens tjeneste. Gratulerer, avslutter hun talen med.