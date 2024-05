Sterk boligprisvekst i april

Av Amalie Vadla/NTB

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

– Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Det er naturlig at boligprisene tilpasser seg kjøpekraftsforbedringen etter gode lønnsoppgjør i fjor og i år, ifølge han.

Vårflommen er i gang

I april ble det solgt 9942 boliger i Norge, noe som er 42,9 prosent flere enn tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 30.730 boliger i Norge, og det er 4,3 prosent flere enn i samme periode i 2023.

Det ble også lagt ut flere boliger i april, totalt 10.881 i Norge, som er 11,9 prosent flere enn i fjor. Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023.

– Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.763.894 kroner ved utgangen av april.

– Rentekutt kan bli utsatt

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier at boligprisveksten var sterkere enn hun hadde ventet, og også sterkere enn Norges Banks prognoser.

– Om noe, så gir dette Norges Bank gode kort på hånden til å utsette rentekutt. Det hindrer ikke Norges Bank i utsette rentekutt til desember, sier hun til E24.

– Det er full fart i bruktboligmarkedet. Man ser at transaksjonsvolumet er på et unormalt høyt nivå i april, legger hun til.

Bankene opplever pågang

Bankene Nordea og Sparebank1 SR-Bank sier at økte boligpriser er et tegn på at folk ikke er særlig skremt av rentehopp, og at det er betalingsvilje.

– I Norge vil svært mange i år vil få en solid lønnsvekst, noe som også gir større låneevne. Våre økonomer tror derfor på videre vekst i boligprisene, ikke minst i 2025, etter rentekutt fra Norges Bank, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea.

Forskjellene regionalt er store, påpeker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank. Gjennomsnittstallene skjuler at det går ganske dårlige flere steder og særlig utenfor Oslo og i Nord-Norge, ifølge ham.

– Stavanger-regionen klarer seg klart best. Det er 40 prosent færre boliger for salg enn det som er vanlig i april. Det forteller at det er svært mange kjøpere og få selgere i Stavanger, sier Knudsen.

Bekymret for økte forskjeller

Norges Eiendomsmeglerforbund er imidlertid bekymret for at prisveksten skal bli så sterk at eierlinjen i den norske boligmodellen undergraves.

– Bruktboligmarkedet trumfer effekten av høye renter. Boligbehovet er stort, omsetningen er høy og etterspørselen er stigende, sier forbundets direktør, Carl O. Geving.

Han påpeker at tilbudssiden er svekket etter lang tid med lav produksjon av nye boliger, og at det bidrar til den sterke prisutviklingen. Geving er særlig bekymret for de økende forskjellene, og at unge som ikke får foreldrehjelp, kommer til å slite med å komme seg inn i boligmarkedet.

