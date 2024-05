Miljøpartiet De Grønnes ledertrio enstemmig gjenvalgt

Berg har varslet at hun ikke stiller til gjenvalg på Stortinget, men fortsetter som nestleder i MDG fram til neste landsmøte.

Landsmøtet har også enstemmig valgt Kristin Antun som ny partisekretær da Torkil Vederhus ikke søkte gjenvalg.

– Jeg er takknemlig og glad for å få tillit til å lede MDG i to nye år, og gleder meg til å jobbe med Lan, Ingrid, Kristin og hele partiet for å gruse sperregrensen og farge Stortinget grønt, sier partileder Arild Hermstad.

Ledertrioen ble valgt uten motkandidat med akklamasjon, opplyser Nils Mørk, partiets kommunikasjonssjef.