Ingen mistenkte etter at trusselbrev med pulver ble sendt til moské

Brevet som lå i konvolutten sammen med en pose med pulver advarte om miltbrann, som er brukt i forbindelse med terrorisme tidligere, skriver Aftenbladet, som har publisert et bilde av brevet.

Politiadvokat Ingvild Bjørheim forteller til Aftenbladet at de per nå ikke har noen mistenkte i saken.

Det var ved 15.30-tiden mandag at alle nødetatene rykket ut til Eyüp Sultan-moskeen i Hillevåg. De som var inne i moskeen ble evakuert ved hjelp av brannvesenets mannskaper og spesialutstyr.

Ved 21-tiden meldte politiet at man etter dobbel testing at pulveret ikke inneholdt noe farlig, men at man ikke ønsket å fortelle hva slags stoff det var.

– En av politiets tidligste hypoteser var at det kunne være miltbrann. Den hypotesen er nå svekket da alt tyder på at innholdet i pakken var ufarlig, sier politiadvokat Bjørheim til Aftenbladet.

