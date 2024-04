Petter Stordalen anker skattedommen på flere hundre millioner kroner

Stordalens advokat Kaare Andreas Shetelig bekrefter overfor avisen at anken er sendt inn.

Dommen falt i mars. Striden løper tilbake til 2013 da hotellmogulen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields. Siden da og fram til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

I 2022 kom Skatteklagenemnda med et vedtak som sa at disse utbetalingene slett ikke skulle vært skattefrie. Skatteetaten har derfor krevd at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner kroner. Tingretten besluttet at dette kravet skal reduseres til 180 millioner.

Milliardæren nekter for å ha brutt skattereglene og avviser at han kjøpte selskapet i 2013 for å utnytte en gunstig skatteposisjon.

