NRK får bot etter brudd på sponseregler

De to regelbruddene skjedde i forbindelse med TV-dokumentaren «Klangen av Tine Thing Helseth», samt en julekonsert med artisten Eva Weel Skram på lille julaften, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

– Etter Medietilsynets vurdering er dette en type program der NRK ikke har lov til å motta sponsortilskudd. Vi har derfor gitt NRK et gebyr for regelbruddene, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten.

I februar uttalte NRK til Medier24 at «Klangen av Tine Thing Helseth» ikke skulle være sponset.

– Det skjedde en feil hos NRK ved bruk av programkode og tolkningen av den. Dette var en menneskelig glipp. Vi har i etterkant hatt en intern gjennomgang og kvalitetssikret rutiner og retningslinjer for å hindre at noe lignende kan skje i fremtiden, sa NRKs strategi og mediedirektør Jørgen Heid.

Les også: Halvparten har aktivt forsøkt å unngå nyheter det siste året

Les også: En slaves tilstand

Les også: Spør psykologen: Mine barndoms-venninner og jeg begynner å skli fra hverandre (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen