Skyting på Bryn: Mindreårig som er siktet for drapsforsøk, blir løslatt

Torsdag ble ytterlige to personer pågrepet i saken.

– Den mindreårige siktede blir løslatt etter en helhetsvurdering, sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt til NTB.

Totalt er seks menn siktet i saken.

Framstilles for fengsling fredag

Den ene av de to som ble siktet torsdag formiddag, er mindreårig. Han er siktet for drapsforsøk. Den andre er i slutten av tenårene og er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Vedkommende skal framstilles for fengsling i Oslo tingrett klokken 14 fredag.

De to som ble pågrepet torsdag, er norske statsborgere og er kjent for politiet fra før.

Politiadvokaten har opplyst at det ble brukt et håndvåpen under skytingen, men har sagt at de ikke har gjort noe våpenbeslag.

– Vi har gjennomgått mye innhentet informasjon i form av avhør og teledata. Det har gitt oss et bedre bilde av hendelsesforløpet og hvem som er involvert. Derfor pågrep vi ytterligere to til, sa Rådal til NTB torsdag.

Totalt er seks menn siktet i saken

Mannen som ble skutt, varslet selv politiet om hendelsen. Han ble alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Forsvareren til den mindreårige gutten, advokat Elin Grinde, fortalte torsdag til Dagbladet at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Fra før av er to 19 år gamle menn, som begge er kjent for politiet fra før, varetektsfengslet for medvirkning til drapsforsøk. En av dem har knyttet seg til hendelsen.

I tillegg er to andre blitt løslatt i saken, men de er fortsatt formelt siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiet mener dette var et drapsforsøk knyttet til et kriminelt ungdomsmiljø. Rådal har sagt til NTB at en viktig del av den videre etterforskningen er å kartlegge tidligere konflikter i miljøet.