Nokas-dømt løslates tidligere etter ulovlige ransakinger

Betew ble dømt til forvaring for deltakelsen i ranet av Nokas’ tellesentral i Stavanger i 2004. Under soningen ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for befatning med narkotika, og det er soningen av denne dommen som nå får en fremskyndet avslutning. Betew startet soningen av denne dommen etter at forvaringsdommen for Nokas-ranet ble avsluttet i 2022, skriver Rett24.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet i fjor høst å gjenåpne Betews straffutmåling. Den la til grunn at Betew, i likhet med en rekke andre straffedømte, har vært utsatt for krenkelser av EMK artikkel 3 under varetektsperioden, og at dette skal kompenseres i form av ytterligere varetektsfradrag, skriver nettavisen.

Ulovlige kroppsvisitasjoner var praksis i norske fengsler inntil nylig. Etter at Høyesterett i mars avgjorde at dette faktisk innebærer en krenkelse, ble den nye straffutmålingen for Betew klar. Det er nå enighet om at Betew er blitt utsatt for 420 slike kroppsvisitasjoner i fengselet, noe som gir et varetektsfradrag på 210 dager.

Betews soning avsluttes dermed om få måneder, opplyser hans advokat Marius Dietrichson.

Så langt har Høyesterett kun vurdert kroppsvisitasjoner under varetekt. En egen straffesak skal ta opp spørsmålet om terskelen for EMK-krenkelse er den samme under soning.

