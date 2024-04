Endrer tiltale for 51-åring etter drap i Lier

– Familien er svært skuffet over at Riksadvokaten har tatt ut tiltale for uaktsomt og ikke forsettlig drap, sier advokat Christian Flemmen Johansen til TV 2.

Han representerer de etterlatte foreldrene til 29-åringen.

Politiet rykket ut etter at en 51-åring selv meldte seg og fortalte at han hadde skutt 29-åringen i hodet dagen i forveien. Han har veien stått fast på at det var et uhell. Hendelsen skjedde 12. juli 2023.

Ifølge 51-åringens forklaring holdt han våpenet da 29-åringen gjorde et utfall mot ham. At han avfyrte et skudd, var ikke meningen, har han forklart. Den tiltalte mannen sier han ikke trodde at våpenet var ladd.

Etterforskningen viser at det ble avfyrt tre skudd med en maskinpistol, og to av dem traff 29-åringen i hodet.

