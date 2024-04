Sp-profilen Jenny Klinge gir seg på Stortinget

Torsdag kveld fikk nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Senterparti beskjeden.

– Jeg har vært representant på Stortinget i 18 år når denne perioden er over. Det er like lenge som å følge et barn fra fødsel til det er myndig! Til sammen har jeg 25 år i politikken, så nå har jeg bestemt meg, men det har ikke vært noen enkel avgjørelse, sier Jenny Klinge til Driva , som er lokalavisa på Indre Nordmøre.

Sykdom i nær familie har vært en viktig faktor, men 48-åringen fra Surnadal sier hun helte mot å gi seg allerede tidligere.

Klinge har vært en markant justispolitiker for Senterpartiet og var nestleder i justiskomiteen på Stortinget i 2017–2021. Den siste perioden har hun sittet i næringskomiteen. Før hun fikk fast plass på Stortinget i 2009, var Klinge fast møtende vara i to år.

48-åringen har de siste årene markert seg som en konservativ stemme i debatten om konverteringsterapi og kjønnsidentitet.

