Jan Helge Andersen forlot rettssalen da farens politiavhør ble lest opp

Faren til Andersen er død, og retten skal derfor få opplest politiforklaringene han ga som vitne i saken i 2000.

Det var ingen innvendinger blant aktørene mot Andersens anmodning om å få slippe å være til stede når statsadvokat Johan Øverberg leser opp det faren forklarte i avhør sommeren og høsten 2000.

Andersen selv er ferdig med sin forklaring, og vitneprovet til Viggo Kristiansen ble avsluttet onsdag ettermiddag. Retten er derfor i gang med den øvrige bevis- og vitneførselen – en dag på forskudd.

I utdrag fra forklaringene til Andersens far framkom det at den da 19 år gamle mannen kom tilbake fra angivelig å ha vært på trening med Heimevernet i 19.30-tiden. Han hadde dratt ut i 17-18-tiden, men «noe hadde gått galt med avtalen om treningen», ifølge farens gjengivelse av hva sønnen hadde sagt da han kom tilbake.

– Vitnet forklarer at Jan Helge fortalte at det ikke var andre på treningen, men at han allikevel hadde løpt en tur alene, leste Øverberg.

I ettertid har Andersen tilstått at det var i dette tidsrommet han drepte Stine Sofie Sørstrønen (8). Man antar at hendelsene i Baneheia fant sted fra rundt klokka 19 fredag 19. mai 2000.

Da faren en ukes tid etter pågripelsen i september 2000 forklarte seg på nytt, ga han uttrykk for at han ikke kunne skjønne at sønnen var i stand til å gjøre det han var siktet for.

