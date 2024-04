FHI: Høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet

– Den høye oppslutningen kan i stor grad tilskrives at vaksiner til barn er gratis, lett tilgjengelig og at arbeidet med vaksiner utføres av en helsetjeneste med høy kompetanse og tillit, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege og leder for barnevaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Dette framgår av årets dekningsstatistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister Sysvak ved FHI. Vaksinasjonsdekningen publiseres årlig og omfatter 2-, 9- og 16-åringer.

Ifølge dekningsstatistikken for 2023 har de fleste barn og unge fått vaksinene de får tilbud om i barnevaksinasjonsprogrammet.

At så mange barn i Norge får vaksine gjør at de generelt er godt beskyttet mot sykdommene det vaksineres mot.

– Dette står i motsetning til flere land som har lavere oppslutning om vaksiner til barn, eller opplever et etterslep i vaksinasjonsarbeidet som resultat av koronapandemien, sier Greve-Isdahl.

