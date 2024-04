Rykket ut til mulig skudd på utested i Oslo

– Det er tegn på stedet som antyder at et slags prosjektil har løsnet, sa operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 2.

Politiet meldte om hendelsen først klokken 1.52 etter å ha fått melding klokken 1.21.

Ifølge Sannes var det var en gjest på utestedet som ringte inn.

– Meldingen gikk ut på at det skal ha vært avfyrt et skudd eller lignende inne på utestedet.

Da politiet ankom, møtte de på flere andre gjester som ga uttrykk for det samme.

Politiet fikk ikke umiddelbart kontroll på noen gjerningspersoner og ønsket ikke å gå ut med flere detaljer av hensyn til etterforskningen. Ingen ble skadd i hendelsen.

Klokken 3.28 var politiet ferdig på stedet.

– Opplysninger vi har nå tilsier at en person har vist fram et våpen og et smell er hørt. Vi undersøker skader på inventaret som vi mener kan stamme fra et prosjektiltreff, skrev de på X.