Retten avviser søksmålet fra Mowi om lakseskatt

Domstolen er enig i statens argument om at Mowi ikke kan gå til søksmål etter et vedtak i Stortinget, men at det må vente til de har et konkret skattevedtak å klage på, skriver NRK.

Rettens beslutning kan ankes til lagmannsretten, og partene har en frist på én måned.

– Tingretten har, etter staten sitt syn, kommet til et riktig resultat. Dersom denne avgjørelsen blir stående, betyr det at saken stopper opp i rettssystemet i denne omgang, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NRK.

Mowi har hevdet at lakseskatten er innrettet på en måte som gjør at den rammer store selskaper urettmessig.

Stortinget vedtok i fjor en grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent med virkning fra 1. januar 2023.