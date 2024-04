Helsedirektoratet skal vurdere søknader om refusjon av helseutgifter i utlandet på ny

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at regelverket for refusjon av utgifter til helsetjenester i utlandet, endres – også på alle tidligere saker, skriver Helsedirektoratet.

Det skjer etter at Sivilombudet i 2023 konkluderte med at seksmånedersfristen skal beregnes fra den dagen du betalte for behandlingen – og ikke fra den dagen man fikk behandlingen, slik regelverket tidligere ble tolket.

Det betyr at noen kan ha fått avvist sin refusjonssøknad fordi de søkte innen seks måneder etter betalingsdato, men mer enn seks måneder etter behandlingsdato.

Helfo vil gå gjennom alle saker som er avvist fordi søknaden ble sendt mer enn seks måneder etter behandlingsdato.

De få personene det gjelder, vil bli kontaktet av Helfo og få søknaden sin vurdert på nytt. Helfo vil i første omgang gå gjennom alle berørte saker tilbake til 2015.

– Nå som det er bestemt at dette regelverket skal forstås på en ny måte, er det godt å se at systemet virker og vi kan sørge for at alle de søkerne vi har kjennskap til i våre systemer får utbetalt de pengene de har krav på, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

