Bent Stiansen hedret for sin kokke-innsats

Gullgaffelen er en ærespris som Foreningen Årets kokk Akademiet og Stiftelsen Norsk Gastronomi deler ut i fellesskap.

Nå tildeles den Bent Stiansen for hans sterke, livslange engasjement for norsk gastronomikultur.

Han følger etter Eyvind Hellstrøm, som i fjor ble den første mottakeren av Gullgaffelen.

– Siden Bent vant Norges første gull i Bocuse d’Or, har han fortsatt å dele kunnskap og erfaring med norske kokker. Hans sterke faglige lidenskap har vært en inspirasjon for alle Bocuse-kokker, som så at det var mulig å bli best i verden i Lyon, sier styreleder i det norske Bocuse-akademiet, Geir Skeie, som selv vant gull i kokkekonkurransen i 2009.

Skeie sier det er mange i og utenfor kokkebransjen som skylder Bent Stiansen en stor takk for hvor yrkets og fagets status står dag.

I 1994, året etter det gjeve gullet i Bocuse d'Or, etablerte Stiansen restauranten Statholdergaarden i Oslo, som fikk stjerne i Guide Michelin bare fire år senere. Der har mer enn 250 lærlinger tatt fagbrev som kokker og servitører.

Ifølge pressemeldingen har Stiansen i alle år delt kunnskap og inspirasjon som har gitt Norge ikke bare bedre restaurantmat, men også bedre måltider i norske hjem. Det har også vanket en rekke kokebøker – og etter hvert TV-medvirkning, senest i «Familiekokkene» som programleder.

Han har også bistått generasjoner av konkurransekokker, både gjennom utviklingen av Stiftelsen Norsk Gastronomi, og sentral i Team Norway i internasjonale konkurranser.

