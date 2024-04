Østfold-kommuner deler strømmillioner etter solide inntekter

I alt tretten kommuner og Østfold fylkeskommune vil dele på utbyttet på 350 millioner kroner etter et sterkt årsresultat på hele 539 millioner kroner for 2023.

– Høy produksjon og relativt høye kraftpriser, spesielt i begynnelsen av året, bidrar til det gode resultatet. Dette gjør at Østfold Energi kan levere et solid utbytte til de offentlige eierne, skriver Østfold Energi i en børsmelding tirsdag.

Fylkeskommunen blir med sin eierandel tildelt 157 millioner kroner. Av kommunene er det Sarpsborg som får mest med 53 millioner inn i kommunekassa. Indre Østfold, Moss, Halden og Fredrikstad får fra 20 til 37 millioner kroner hver.

Totalt produserte Østfold Energi 2457 GWh i 2023, opplyser selskapet, godt over hva som regnes som normalproduksjon i et vanlig år. Det ble oppnådd en pris på 84,4 per kilowattime.