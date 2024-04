Formidlingspris tildeles Nadia Ansar

Ansars bok Min skam ble utgitt i 2023, og fikk stor oppmerksomhet. Sammen med sin mann Abid Raja har hun podkasten «Abid og Nadia: Skyld og skam».

Juryens skriver dette om tildelingen: « Med både egne erfaringer og høy faglig kompetanse er Nadia Ansar en tillitsverdig og dyktig formidler, som bidrar til økt kunnskap og forståelse for viktige problemstillinger. Gjennom personlig og profesjonell kommunikasjon, hjelper hun andre til å heve stemmen og våge å ta skrittene som skal til for å bli frie individer. Vi er svært glade for å kunne gi Nadia Formidlingsprisen.»

Nadia Ansar er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi og emosjonsfokusert terapi. Hun tok sin doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre høsten 2022.

Hun har lang erfaring, både personlig og faglig, innen arbeid med depresjon, skam, relasjonstraumer, lav selvfølelse og veileder i dag både psykologer og helsepersonell. Dette er kompetanse hun bruker både som forfatter og formidler, skriver For Kvinners Helse i en pressemelding.

I boken Min skam forteller hun om kampen til en flink jente med pakistansk bakgrunn for å få lov til å ta egne valg og være seg selv. Med både personlig og faglig kunnskap bidrar hun til å fokusere på hvordan skamfølelsen forhindrer jenter og kvinner i å leve egne liv.

Prisen deles ut på organisasjonens årlige arrangement på Hotel Bristol den 11. november 2024.