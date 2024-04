Person får livreddende førstehjelp etter skyting på Holmlia i Oslo

Politiet mottok melding om skytingen klokken 21.16.

– Vi ble varslet via AMK om at en person var skutt i overkroppen. Det var et vitne på stedet som hadde ringt inn, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo-politiet til NTB.

Hendelsen fant sted utendørs. Nødetatene rykket ut til stedet, hvor det jobbes med livreddende førstehjelp.

Politiet opplyser at de per nå ikke har noen opplysninger om gjerningsperson, men at de jobber med å innhente informasjon på stedet.

– Vi forsøker å innhente informasjon om hva som har skjedd og hvem som står bak. Vi har flere patruljer på stedet og søker i området, sier Schalla-Aasen.

De arbeider i tillegg med å avhøre vitner på stedet, samt innhente videoovervåking fra området.

Per nå er det ingen informasjon som tilsier at det er fare for andre beboere i området, skriver politiet i en melding til mediene.