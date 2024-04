Mobilsoveposer skal få folk tilbake til eget liv

To tredeler av befolkningen mener de er for mye på skjerm, ifølge en undersøkelse utført av Kantar for forskningsprosjektet Digitox. Nesten halvparten svarer at de ikke leser uten å gjøre noe med en skjerm samtidig.

– Med disse mobilsoveposene håper vi det blir lettere å legge bort telefonen og være til stede i sine egne liv – og ikke minst i bøkene vi leser, sier biblioteksjef Merete Lie ved Deichman i en pressemelding.

«Gi mobilen en liten pause» står det på de små futteralene som skal motivere oss til å legge vekk telefonen, medieplattformen og spillmaskinen.

Soveposene er ett av flere tilbud som skal få folk til å bli bevisst sin egen skjermbruk. Kampanjen starter mandag, og de neste månedene skal en rekke mobilfrie arrangementer, debatter og samtaler handle om vårt forhold til skjermer og teknologi, på godt og vondt.

– Vi er bekymret for at lesegleden er på vei ned. Vi venner oss til video, bilder og korte tekster, og blir dårlige på å lese lengre tekster. Derfor ønsker vi å teste ut noen grep, sier Lie.

