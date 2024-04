To pågrepet etter knivstikking på Vaterland i Oslo

– Han er alvorlig, men ikke kritisk skadd. Han var ved bevissthet da ambulansen kom fram. Nå er han innlagt på sykehus der han blir operert, sier operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NTB rett før klokken 5 lørdag morgen.

Ved 6.30-tiden melder politiet at to er pågrepet.

– Rett før klokken 6 observerte en patrulje to personer på Grønland som passet beskrivelsen av gjerningspersonene fra knivstikkingen. Begge er pågrepet og satt i arrest i påvente av avhør.

Voldshendelsen skjedde i krysset der Brugata og Stenersgata møter Christian Kroghs gate. Politiet ble varslet av vitner klokken 3.32.

Operasjonslederen sier at de ikke har fått snakket med mannen, og at de ikke kjenner hendelsesforløpet. Men det er på det rene at flere personer ble sett løpende fra stedet etter knivstikkingen. Politiet vet ikke om mannen var et tilfeldig offer.

Langengen sier det trolig har vært en form for konfrontasjon mellom to fraksjoner før hendelsen. Den mistenkte og de han var sammen med har løpt fra stedet.

Politiet har kontroll på en kniv som ble funnet i nærheten av åstedet.

