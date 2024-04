Mann siktet for Mortensrud-drap i 2021 fengslet

Av André Lorentsen/NTB

Den norskalbanske 34-åringen er sammen med sin tre år eldre bror siktet for drap eller medvirkning til drap på Hamse Hashi Adan (20) utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021. Brødrene dro fra Norge til Kosovo 9. oktober, to dager etter drapet på 20-åringen.

34-åringen har vært varetektsfengslet i Kosovo siden 21. februar i år. Påtalemyndigheten ba om varetektsfengsling i inntil fire uker med brev- og besøksforbud, noe Oslo tingrett sa ja til.

Tiltalt for drap og sju drapsforsøk

– Politiet vil forsøke å få en forklaring fra ham i løpet av de neste dagene, skrev politiet i en pressemelding onsdag.

Eldstebroren Valon Avdyli (37) ble utlevert til Norge fra Tyrkia i mars i fjor. Han har siden sittet varetektsfengslet. Han ble nylig tiltalt for drapet på 20-åringen og for drapsforsøk på sju andre personer som sto i nærheten av Adan da Adan ble drept av flere skudd.

– Når etterforskningen mot 34-åringen er avsluttet, vil det bli vurdert hvorvidt en eventuell sak også mot ham skal gå sammen med saken mot storebroren, opplyser politiet.

Begge terrordømt

I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett 14. februar i år, kommer det fram at Valon Avdyli i politiavhør har erkjent å ha løsnet skuddene på Mortensrud. Det er likevel uklart hvordan han stiller seg til drapssiktelsen. Broren Visar nekter på sin side straffskyld, opplyste 34-åringens advokat Øyvind Bratlien til Dagbladet tidligere i år.

Brødrene er godt kjent for politiet.

I 2016 ble Valon dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha deltatt i den ytterliggående islamistgruppen IS. Visar ble dømt til åtte måneder i fengsel for å ha gitt materiell støtte til terrororganisasjonen ved å handle inn klær som skulle sendes til lillebroren Egzon Avdyli i Syria.

Brødrene ble de første i Norge som ble terrordømt for å støtte IS. Egzon Avdyli (25) ble drept i Syria i april 2014.

