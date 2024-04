Mange kommuner uten overgrepsfilter i skolene

Det viser en kartlegging som Kunnskapsdepartementet har gjort basert på informasjon fra Kripos og Politidirektoratet, skriver VG.

– Overgrepsfilter skulle ha vært på plass i alle kommuner for lenge siden. Det er en forutsetning at alle elever skal være trygge i skolehverdagen for å lære godt og trives. Da kan vi ikke ha det slik at skole-PC-en blir en kilde til porno og seksuell utnyttelse, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Elise Waagen.

Kripos anbefaler at samtlige elev-nettbrett og PC-er blokkeres mot sider med sex-lokking. Det samme gjør et flertall på Stortinget.

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing