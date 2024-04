Drapssiktet 22-åring i Bergen også siktet for trusler

Truslene skal ha funnet sted onsdag, opplyser politiadvokat Tone Solfjeld Pedersen til Bergens Tidende.

– Det er en helt ny, isolert sak som han har pådratt seg senere. Han er ikke presentert for dette, så jeg kommer foreløpig ikke til å si mer, sier Pedersen til avisen.

Hun vil ikke kommentere hvem 22-åringen skal ha truet. Fra før er mannen siktet for å ha filmet og delt film av avdøde.

Siktede blir fremstilt for fengsling i dag. Politiet vil be om fire uker varetekt, hvorav to i full isolasjon. Pedersen sier hun i rettsmøtet også vil trekke inn en ranssak som 22-åringen er tiltalt i, som grunnlag for å hevde at det er gjentakelsesfare.

– Vi vet ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Pedersen til BT.

Det var i november i fjor at en 18-åring ble funnet død i en leilighet i Bergen sentrum. Den nå drapssiktede 22-åringen var en av dem som var i leiligheten. Tidligere var han siktet for å ha hensatt 18-åringen i hjelpeløs tilstand.

22-åringen har foreløpig ikke forklart seg om den langt mer alvorlige anklagen om drap.

Les også: Dømt etter Sian-påkjørselen

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing