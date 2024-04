Demonstrasjoner for ny samtykkelov – advokater er splittet

– Det er en særdeles dårlig idé, sier advokat Odd Rune Torstrup til NRK. Han mener en lov vil resultere i en større grad av uriktige domfellelser, og at menns seksualitet i større grad vil kriminaliseres som følge av loven.

Kollega Inger Marie Sunde er imidlertid uenig. Hun mener det er en veldig god idé, og viser til at loven kan være med på å ha en preventiv effekt.

– Skal du ha sex, skal du være sikker på at parten er våken og samtykkende. Loven kan ha betydning for at man får færre overgrep og straffesaker innenfor dette.

Den siste tiden har det være flere demonstrasjoner knyttet til den foreslåtte samtykkeloven som ble utformet av et straffelovråd før jul i 2022. Torsdag samlet tusenvis av mennesker seg utenfor Stortinget for å demonstrere for en klarere samtykkelov.

Flere mener den foreslåtte loven ikke er tydelig nok fordi straffelovrådet ikke vil kreve uttrykt samtykke.

Det er Amnesty som står bak demonstrasjonen torsdag. Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty International mener forslaget ikke er godt nok.

– En reell samtykkelov legger til grunn at en person er seksuelt utilgjengelig inntil det er kommunisert et samtykke til sex eller en bekreftelse på frivillig deltakelse, sier hun til Dagbladet.

En slik lov vil dermed også omfatte seksuell omgang med en person som «fryser til» eller som av andre årsaker forholder seg passiv.

