Ap og Sp med kompromissforslag for bøndene – vil senke timetallet til 1750

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi har fått klare tilbakemeldinger på at det er urettferdig at et årsverk i jordbruket har flere timer enn det andre har. Derfor legger vi fram et forslag om å redusere timetallet, sier leder i næringskomiteen på Stortinget Willfred Nordlund (Sp).

Forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet leveres like før saken skal behandles i Stortinget torsdag morgen, og samtidig som flere bønder demonstrerer utenfor bygningen.

Tidligere ønsket regjeringspartiene å legge til grunn 1845 timer i et årsverk for bøndene i sin nye inntektsberegning og opptrappingsplan for landbruket.

Dette har skapt mye bråk, og flere opposisjonspartier har krevd at timetallet må senkes til 1700.

– Håper på støtte

Nå håper Nordlund at de andre partiene stiller seg bak deres forslag på 1750. De foreslår at nedtrappingen skal skje i tre like deler fram til 2027.

– Vi håper på støtte fra alle som ønsker å øke bondens inntektsmuligheter, øke norsk matproduksjon og å styrke totalberedskapen. Nå må uansett planen på plass, og så kan vi begynne å iverksette den ved jordbruksoppgjøret om en måneds tid, sier han.

Ap og Sp påpeker at 1750 timer er standarden i bygg- og tjenestenæringen.

− Vi reduserer timetallet med 100 timer og halverer normeringen sammenlignet med 1970. Samtidig skal bøndenes lønnsnivå sammenlignes en gjennomsnittlig lønn på nivå med lærere og sykepleiere. Det er en økning på 9 prosent. Dette legger grunnlaget for at bøndene skal få mer igjen for den enormt viktige jobben de gjør med å produsere god norsk mat, sier næringspolitisk talsperson Rune Støstad i Arbeiderpartiet.

Ingen andre endringer

Den nye inntektsberegningen er del av en større plan om økt selvforsyning og opptrapping i landbruket.

Bondeorganisasjonene og opposisjonspartiene har også reagert sterkt på andre deler av planen. Blant annet har de beskyldt regjeringen for å blåse opp bondens inntekt med 20 prosent i «luftpenger».

Utover timetallet foreslår regjeringspartiene ingen endringer i sin opprinnelige plan.

Det er ennå usikkert hvordan de andre partiene stiller seg til det nye forslaget.

Les også: Bondeleder melder seg ut av Sp i protest

Les også: Per Olaf Lundteigen (Sp): Klar for å stemme mot eget parti

Les også: Grillmat er trygt, men én ting må du passe på

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen