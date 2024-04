Kronprinsen om Verrett-dekning: – Fint at det blir belyst

Det var på en pressekonferanse i San Francisco at VG stilte kronprins Haakon spørsmål om hva han mener om saken.

Se og Hør har fått kritikk for sin dekning av Durek Verrett og anklages for å ha betalt Verretts mor for flere reportasjer. Se og Hør-sjefen har selv forsvart ukebladets dekning av prinsesse Märtha Louises kommende ektemann.

– Hva tenker du om VGs avsløringer om Se og Hørs praksis overfor Dureks familie, og er dette noe du har opplevd selv gjennom ditt liv, spør VG kronprinsen.

– Jeg tenker at mediene har en viktig samfunnsrolle, som norske medieinstitusjoner tar på stort alvor. Vi har dyktige journalister som gjør bra arbeid med høy kvalitet. Også er det samtidig sånn at hvis det er noe kritikkverdig som har skjedd innenfor mediene, er det fint at det blir belyst og tatt opp, svarer kronprinsen.

VG publiserte 7. april en lengre reportasje og deretter påfølgende oppfølgingssaker om Se og Hørs dekning av prinsesse Märtha Louises kommende ektemann. Ifølge artiklene har ukebladet betalt Verretts mor for eksklusive reportasjer.

– De utnytter svake mennesker og gir dem penger for å oppnå noe de ønsker. De bryr seg ikke om familiene går i oppløsning. De vil bare ha storyen, og det er uetisk og ganske sjokkerende, sa Märtha Louise til avisen.

Se og Hørs sjefredaktør Ulf André Andersen avviste påstandene og fastslo at ukebladets journalistikk er rettet mot kongehuset og bygger på vanlige journalistiske prinsipper. Han ønsket ikke å kommentere påstandene om betaling av Verretts mor, men opplyste på generelt grunnlag at de betaler for bildereportasjer og eksklusive bilderettigheter.

